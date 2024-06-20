Концерн Rheinmetall получил крупнейший заказ в своей истории

Бундесвер заказал у концерна Rheinmetall боеприпасы на сумму до 8,5 млрд евро для собственных запасов и Украины, сообщает портал wiwo.de.

На фоне конфликта на Украине оружейный концерн получил самый крупный заказ в истории. Его представители заявили в Дюссельдорфе, что с бундесвером был подписан рамочный контракт на поставку артиллерийских боеприпасов на сумму до 8,5 млрд евро.

Максимальная стоимость рамочного контракта, действующего с июля 2023 года, составляла около 1,3 миллиарда евро, а теперь этот контракт был увеличен на 7,2 миллиарда евро. Количество заказанных снарядов, которые могут быть выпущены на дальность 40 километров, и имеют калибр 155 миллиметров, не называлось. По всей вероятности, речь идет о нескольких миллионах. Заряды будут производиться в основном в Нижней Саксонии.

Боеприпасы предназначены для пополнения складов бундесвера, причем значительная часть их объемов должна поступать на Украину. Киев ранее уже получал боеприпасы из Германии.

Начало поставок по действующему сейчас рамочному контракту запланировано на начало 2025 года. Первый транш, по имеющимся данным, стоит 880 миллионов евро. Неясно, как долго будет действовать рамочное соглашение. Срок действия соглашения, заключенного в прошлом году, составлял шесть лет. Rheinmetall является крупнейшим оружейным заводом Германии. Он также производит танки, военные грузовики и пушки.