Стало известно о новом ударе "супербомбой" ФАБ-3000 по ВСУ

Крупное скопление личного состава ВСУ поражено ударом бомбы ФАБ-3000 в Часовом Яре в ДНР, сообщает "Военное дело".

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Отмечается, что по данным с украинской стороны, ВКС РФ стали активно применять эти одни из самых мощных бомб на разных участках фронта.

В четверг сообщалось о первом применении авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в зоне специальной военной операции: удар был нанесен по ПВД противника в населенном пункте Липцы Харьковской области.

Военкоры отмечали, что радиус сплошного поражения у ФАБ-3000 составляет 230 метров, при этом осколки сохраняют убойную силу на дальности 1240 метров.

Россия впервые применила планирующую бомбу ФАБ-3000

Россия начала массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000 в феврале этого года. Это одни из самых крупнокалиберных авиабомб в арсеналах ВКС. Военные эксперты сравнивают эти "супербомбы" по мощности с тактическим ядерным оружием.