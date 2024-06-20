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США высказались об изменении боеготовности ядерных сил

США пока не станут менять боеготовность ядерных сил страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

В Пентагоне высказались об изменении боеготовности ядерных сил
© globallookpress.com

По его словам, сейчас в подобного рода изменениях нет необходимости. Таким образом Райдер прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возможных изменениях в российской ядерной доктрине.

Путин высказался о возможности нанесения РФ превентивного ядерного удара

Ранее глава РФ сообщил, что Москва рассматривает возможность внести изменения в ядерную доктрину страны.

«Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия», — заявил Путин.
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Патрик Райдер
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