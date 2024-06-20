В Австралии создали «лазерный чемоданчик» против дронов
Армия Австралии протестировала прототип лазерной установки Fractl, предназначенной для защиты от боевых беспилотников (БПЛА). Об этом сообщает New Atlas.
Отмечается, что установка занимает размер «с чемодан», весит около 50 кг и управляется одним человеком. При этом Fractl способна поразить цель размером с монету на расстоянии километра. Принцип работы Fractl основан на прямой передачи энергии — вместо запуска ракетного снаряда, установка выпускает лазерный заряд, который летит со скоростью близкой к скорости света. При успешном попадании лазер выводит из строя критически важные компоненты БПЛА. Кроме того, Fractl может атаковать сразу несколько целей с минимальной задержкой между выстрелами, а каждый такой выстрел стоит всего около одного доллара.
«Сперва вы нажимаете на первую кнопку, и компьютер начинает следить за целью, затем на вторую, чтобы “спустить курок”, как в видеоигре. Указательным пальцем можно быстро переключить прицел на камеру дрона, центральную его часть или на один из винтов. Потребуется всего несколько секунд, чтобы вывести из строя камеру беспилотника, и две-три секунды, чтобы вывести из строя его моторы», — рассказал участник испытаний Патрик Фланаган.
Когда Fractl поступит на вооружение пока неизвестно, однако австралийские военные остались довольны результатами испытаний.
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