В Австралии создали «лазерный чемоданчик» против дронов

Армия Австралии протестировала прототип лазерной установки Fractl, предназначенной для защиты от боевых беспилотников (БПЛА). Об этом сообщает New Atlas.

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Отмечается, что установка занимает размер «с чемодан», весит около 50 кг и управляется одним человеком. При этом Fractl способна поразить цель размером с монету на расстоянии километра. Принцип работы Fractl основан на прямой передачи энергии — вместо запуска ракетного снаряда, установка выпускает лазерный заряд, который летит со скоростью близкой к скорости света. При успешном попадании лазер выводит из строя критически важные компоненты БПЛА. Кроме того, Fractl может атаковать сразу несколько целей с минимальной задержкой между выстрелами, а каждый такой выстрел стоит всего около одного доллара.

«Сперва вы нажимаете на первую кнопку, и компьютер начинает следить за целью, затем на вторую, чтобы “спустить курок”, как в видеоигре. Указательным пальцем можно быстро переключить прицел на камеру дрона, центральную его часть или на один из винтов. Потребуется всего несколько секунд, чтобы вывести из строя камеру беспилотника, и две-три секунды, чтобы вывести из строя его моторы», — рассказал участник испытаний Патрик Фланаган.



Когда Fractl поступит на вооружение пока неизвестно, однако австралийские военные остались довольны результатами испытаний.

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