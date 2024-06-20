Российский «Искандер» нанес ответный удар по HIMARS ВСУ сразу после пуска

«Искандер» армии России после обнаружения разведкой РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил технику под Харьковом, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Источники канала утверждают, что цель была поражена в районе населенного пункта Хотомля. Минобороны РФ информацию не комментировало.

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После того как пусковая [установка] добралась до района временного базирования, по ней оперативно был нанесен удар ОТРК «Искандер», полностью уничтоживший натовскую технику вместе с транспортом охранения и личным составом, — следует из сообщения.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ сообщило, что российские военные поразили командный центр Государственного управления разведки Минобороны Украины. Как уточнялось, он располагался в здании полиции в Кривом Роге. Минобороны России данную информацию не комментировало. Также в этих районах отработали российские БПЛА «Герань-2», следовало из публикации.

До этого в Сети появились кадры удара по мосту через Печенежское водохранилище в районе населенного пункта Старый Салтов в Харьковской области. По данным Telegram-канала «Изнанка», таким образом была перерезана одна из важных артерий снабжения артиллерии ВСУ. Российское оборонное ведомство данную информацию также не комментировало.