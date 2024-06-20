Российский аэростат залетел в воздушное пространство Польши

Оперативное командование армии Польши сообщило о том, что в воздушное пространство страны залетел аэростат из России. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что аэростат сорвался с привязи и попал в воздушное пространство Польши случайно. При этом Варшава была заранее предупреждена о том, что в ее сторону движется летающий объект из России.

«Сообщаем вам, что в воздушное пространство Польши из Крулевецкой области (Калининградская область — прим. ред.) залетел аэростат, который сорвался с привязи. О вероятности пролета объекта заранее сообщили службы Российской Федерации. За полетом аэростата, который движется в воздушном пространстве Варминьско-Мазурского воеводства в восточном направлении, непрерывно наблюдают радиолокационные станции Вооруженных сил Польши», — сообщило командование в социальных сетях.



Ведомство также подчеркнуло, что аэростат не несет угрозы для местных жителей. Ожидается, что спустя несколько часов он покинет воздушное пространство Польши.