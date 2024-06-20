Главком ВСУ Александр Сырский получил приказ начать контрнаступление в Харьковской области, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

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По его словам, Сырскому "недавно приказали в течение 45 дней начать решительное контрнаступление" под Харьковом.

"Это именно то, чего русские и ждут", - сказал эксперт.



Он вспомнил провальный "контрнаступ" ВСУ летом 2023 года в Запорожье. Тогда Украина потеряла огромное число солдат и техники, но добиться успеха не смогла.

Ранее сообщалось, что Сырский готовит ударные группировки, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области. В этом главкому ВСУ помогают офицеры НАТО.

Как отмечали российские бойцы, ВСУ начали стягивать технику ко второму и третьему эшелону обороны на харьковском направлении.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы защитить от террористических ударов Белгород и другие приграничные города.

По его словам, попытки выдавить российских военных из Харьковской области будут связаны для противника с большими потерями.