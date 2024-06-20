Путин ответил на вопрос о выводе российских войск с Украины

Россия не выведет войска из зоны спецоперации, если Киев ставит такое условие для переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если Киев связывает ведение переговоров с Москвой с выводом российских войск, то этого никогда не случится», — сказал Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме.



Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом российский лидер отметил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.