В воздушное пространство Польши залетел аэростат из РФ

Размещенный на территории Калининградской области РФ аэростат залетел в воздушное пространство Польши, сорвавшись с привязи, польская сторона была заранее предупреждена о случившемся компетентными органами РФ. Об этом сообщило оперативное командование польской армии.

"Сообщаем вам, что в воздушное пространство Польши из Крулевецкой области (имеется в виду Калининградская область - прим. ТАСС) залетел аэростат, который сорвался с привязи. О вероятности пролета объекта [над Польшей] заранее сообщили службы Российской Федерации. За полетом аэростата, который движется в воздушном пространстве Варминьско-Мазурского воеводства в восточном направлении, непрерывно наблюдают радиолокационные станции Вооруженных сил Польши", - написано в сообщении командования в социальной сети X.



Аэростат не представляет опасности для местных жителей, отмечается в сообщении. Ожидается, что летательный аппарат покинет польское воздушное пространство через несколько часов.