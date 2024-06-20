Путин не исключил отправку оружия в КНДР

Президент России Владимир Путин не исключил, что РФ начнет отправлять оружие в Северную Корею. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время общения с представителями российских СМИ. По словам Путина, Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие страны, включая КНДР.

«Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, ну, я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, я и этого не исключаю, куда они попадут дальше», — рассказал он.



Опубликован договор между Россией и КНДР

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