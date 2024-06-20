Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут расти, заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

Российский лидер также сказал, что Запад подталкивает Украину любой ценой выдавить подразделения ВС РФ на линию государственной границы, чтобы преподнести это как «крупный успех».

20 июня газета The Times писала, что солдаты ВСУ, прошедшие подготовку на территории Великобритании для участия в операциях по форсированию Днепра, понесли значительные потери в ходе боев на левобережье реки.

В этот же день научный сотрудник вашингтонского Института имени Катона Даг Бэндоу сказал, что Украина вряд ли сможет добиться более выгодных условий для начала переговоров с Россией, поэтому к мирному урегулированию следует приступать уже сейчас.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские войска потерпели провал в ходе контрнаступления в Харьковской области.

Ранее депутат заявил о приближении крупного успеха на фронте.