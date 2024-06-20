Стало известно, по какой статье уволили Тимура Иванова

Замминистра обороны Тимур Иванов уволен из-за утраты доверия. Об этом следует из реестра, уволенных по данной причине.

Основанием для увольнения послужил пункт 1.1 части 1 статьи 37 закона о госслужбе, который предусматривает увольнение за утрату доверия. Реестр опубликован на официальном сайте «Госслужба».

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Ранее Иванову продлили арест из-за взятки, передает деловое издание «Взгляд». Его адвокат сообщил об увольнении из военного ведомства, отметив, что это не связано с делом.