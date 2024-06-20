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Российский боец рассказал, как удерживал позицию под Угледаром

Российский боец с позывным "Мияги" рассказал о том, что помогло ему в одиночку удерживать позицию под Угледаром в течение недели. Он сообщил, что его спасли дожди, которые шли два дня подряд. Об этом сообщает Russia Today.

Российский боец рассказал, как удерживал позицию под Угледаром
© РИА Новости

"Мияги" отметил, что благодаря холодным коротким дождям ему удалось утолять жажду. Он ел листья и периодически видел миражи в виде бутылок с водой на кустах, ощущая, что начинает понемногу сходить с ума. По его словам, на четвертый день он начал выползать в сторону вражеских позиций, чтобы искать еду в подбитой технике ВСУ. Ему также удалось сбить украинский дрон "Баба-Яга" из автомата.

На восьмой день "Мияги" прошел три километра по открытой местности, чтобы вернуться к своим. Его боевые товарищи были шокированы тем, что ему удалось невредимым пройти по минному полю. Как выяснилось, 24-летний "Мияги" участвует в СВО с октября 2023 года и родом из Алтайского края.

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