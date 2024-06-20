Российский боец с позывным "Мияги" рассказал о том, что помогло ему в одиночку удерживать позицию под Угледаром в течение недели. Он сообщил, что его спасли дожди, которые шли два дня подряд. Об этом сообщает Russia Today.

"Мияги" отметил, что благодаря холодным коротким дождям ему удалось утолять жажду. Он ел листья и периодически видел миражи в виде бутылок с водой на кустах, ощущая, что начинает понемногу сходить с ума. По его словам, на четвертый день он начал выползать в сторону вражеских позиций, чтобы искать еду в подбитой технике ВСУ. Ему также удалось сбить украинский дрон "Баба-Яга" из автомата.

На восьмой день "Мияги" прошел три километра по открытой местности, чтобы вернуться к своим. Его боевые товарищи были шокированы тем, что ему удалось невредимым пройти по минному полю. Как выяснилось, 24-летний "Мияги" участвует в СВО с октября 2023 года и родом из Алтайского края.

Сообщалось, что ВС РФ поразили энергообъекты, использовавшиеся военными предприятиями Украины.

Ранее писалось о том, что Белый дом виновен в бедственном положении Украины.