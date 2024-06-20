В группировке "Центр" рассказали, как уничтожили танк Abrams в районе Авдеевки

Оператор FPV-дрона группировки войск "Центр" с позывным Кот рассказал об уничтожении американского танка на Авдеевском направлении.

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"Делали дежурный вылет "птички" с камерой и "теплаком". Увидел теплую точку движения техники, подлетел, смотрю, это танк. Потихоньку пристроился к нему, спикировал, и он с одной маленькой "морковки" вспыхнул, как спичка", - вспоминает боец.



Наши военные даже не сразу поняли, что за танк был уничтожен. Сначала думали, что это немецкий Leopard, но, поинтересовавшись у специалистов, выяснили, что это был Abrams американского производства.

Оператор FPV-дрона подчеркнул, что наши специалисты знают все слабые места иностранной техники и постоянно изучают трофейные образцы.

О том, как его подразделение недавно уничтожило хваленый американский танк Abrams, рассказал и инженер расчета FPV-дронов с позывным Алтай. В его обязанности входит подготовка дронов-камикадзе к полету, а также работа с прикрепляемыми к ним боеприпасами, в том числе с самодельными взрывными устройствами.

Показывая боезаряд от ручного противотанкового гранатомета (РПГ), военнослужащий отмечает, что данный снаряд имеет малый вес, хорошую поражающую мощность и подходит для полетов на дальние расстояния. Именно благодаря такой "морковке", как бойцы называют гранату РПГ, расчет FPV-дронов уничтожил очередной американский танк Abrams.

"Полетели на свободную охоту, на дежурную разведку. Был ночной вылет, оператор увидел танк. Сначала начали его преследовать, дожидались, пока он подъедет на то место, где нам лучше всего будет спикировать. Первым снарядом попали ему под башню в район боекомплекта. Он загорелся, проехал метров 300, свернул в лесополосу, и экипаж покинул боевую машину", - вспомнил Алтай, добавив, что второй "птицей" успешно отработали по спешившемуся экипажу.



Расчет FPV-дронов не ведет счет уничтоженных целей, однако, как отмечает Алтай, в "копилке" его подразделения есть почти вся западная техника, в том числе американские БМП "Брэдли", танки из США "Абрамс" и немецкие танки "Леопард".

Еще один танк М1 Abrams, переданный ВСУ, не так давно был уничтожен на Авдеевском направлении расчетом самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С". Для этого артиллеристами был применен высокоточный снаряд "Краснополь".

Огонь велся с закрытой огневой позиции. Точное наведение снаряда и контроль поражения цели обеспечил расчет беспилотника "Орлан-30".