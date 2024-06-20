Стало известно, где будут задействованы переданные Украине F-16

Американские истребители F-16, которые поставят Украине, планируется отправить для боев в Харьковской области. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на украинские источники.

«Многочисленные украинские источники сообщили, что истребители F-16 защитят второй город [Харьков] Украины от этого оружия (корректируемых авиабомб — прим. «Ленты.ру»)», — пишет издание.



Ранее командующий Военно-воздушными силами Нидерландов Арнуд Столлманн рассказал, что F-16 Fighting Falcon будут поставлены Киеву этим летом. Кроме того, по его словам, режим обучения по управлению истребителями был непростым. Он отметил, что в нем нуждались не только пилоты, но и технические специалисты по обслуживанию самолетов.