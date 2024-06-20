Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедшие подготовку на территории Великобритании для участия в операциях по форсированию Днепра, понесли значительные потери в ходе боев на левобережье реки. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на военных 38-й бригады ВСУ.

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«Нас осталось не так много. Очень мало», — цитирует газета одного из военных.



В материале отмечается, что около тысячи украинских солдат прошли пятидневную подготовку у морской пехоты Британии. Как пишет Times, на сегодняшний день число военных в 38-й бригаде, обучавшихся в Соединенном Королевстве, «значительно уменьшилось».

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что огромные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя могут привести к тому, что к концу 2024 года их число превысит количество боеготовых солдат. По словам эксперта, бригады ВСУ уже сейчас имеют численность в два раза меньше необходимой. Украинскому командованию приходится бросать в бой солдат после всего нескольких дней подготовки.