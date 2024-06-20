Россия впервые применила планирующую бомбу ФАБ-3000
Силовые структуры России сообщили, что Вооруженные силы РФ впервые применили фугасную авиабомбу ФАБ-3000 в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что вес бомбы составляет более 3 тонн. Кроме того, снаряд был оснащен универсальным модулем планирования и коррекции.
Источник уточняет, что первое использование ФАБ-3000 произошло на Харьковском направлении — удар пришелся по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ.
«ВКС РФ впервые применили ФАБ-3000 с УМПК. Удар нанесен по ПВД врага в населенном пункте Липцы Харьковской области», — сообщили в силовых структурах.
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