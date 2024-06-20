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Румыния передаст Украине систему Patriot

Румыния решила передать Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в обмен на аналогичную систему от союзников по НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Еще одна страна передаст Украине систему Patriot
© Lenta.ru

Румыния в данный момент обладает двумя системами Patriot, одну из которых Совет обороны Румынии решил передать Киеву.

Бухарест принял это решение при условии, что союзники по Североатлантическому альянсу продолжат переговоры о предоставлении Румынии аналогичной системы в качестве замены.

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20 июня президент Румынии Клаус Йоханнис также отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО.

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