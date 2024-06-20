Над Мариуполем сбили восемь американских баллистических ракет ATACMS

Российские системы ПВО сбили над Мариуполем баллистические ракеты, выпущенные американским комплексом ATACMS.

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Ракетная атака была организована в несколько волн. Сперва российские зенитчики сбили пять ракет, затем еще три, пишет канал "Русское оружие".

Перехват выполнили системы ПВО С-400 с использованием ракет 48Н6ДМ и самоходные зенитные комплексы "Бук-М3" - штатными ракетами 9М317МА. Американские ракеты сбили на нисходящих ветвях их траекторий на высоте 17-19 километров.

О последствиях на земле пока не сообщается.

Две недели назад ВСУ ударили из ATACMS по Луганску. Разрушен подъезд жилого дома, пострадали 22 человека.