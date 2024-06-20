Российские военные провели групповой ракетный удар по объектам энергетики Украины, а также по предприятиям, производящим вооружение и военную технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ). RT на русском

Как сообщили журналистам в Минобороны России, эти действия стали ответом на атаки Киева на энергетические объекты внутри России. Газета.Ru

Удар был нанесен высокоточным дальнобойным оружием. Его целями были объекты энергетической инфраструктуры Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса страны. Цели удара были достигнуты, подчеркнули в Минобороны. Lenta.ru