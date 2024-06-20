Стало известно о решении США по заказам на Patriot

США намерены приостановить выполнение заказов на поставки систем ПВО Patriot от других стран для того, чтобы перенаправить их и ракеты к ним Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. ТК «Звезда»

«Правительство США намерено приостановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot (от других государств – прим. ред.) и ракеты до тех пор, пока у Украины не будет достаточно средств для защиты от воздушных атак России», - говорится в сообщении издания. Газета.Ru

По информации FT, среди европейских стран, ожидающих от Вашингтона поставок систем Patriot, числятся Германия, Польша и Румыния. ТАСС