В результате атаки ВСУ на Кубань пострадали четыре человека

Здания автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре повреждены из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что здания были повреждены из-за атаки украинских беспилотников, произошедшей ночью 21 июня.

«По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали четыре человека», — отмечается в публикации.



Ранее сообщалось, что несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. Это Темрюкский, Ейский и Северский районы.