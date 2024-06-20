Советник главы ДНР пострадал из-за атаки дрона под Донецком

Советник главы ДНР Гагин сообщил, что был ранен под Донецком из-за атаки БПЛА
Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил ТАСС, что был ранен под Донецком в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины.
Он получил осколочные ранения лица и плеча в результате сброса боеприпаса с дрона в районе поселка Еленовка.
«Мы с коллегой находились в районе Еленовки и остановились, чтобы подкачать колесо. Зная, что могут работать дроны заехали под деревья. Нас засек дрон. Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом», — сказал Гагин.
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Вместе с Гагиным находился заместитель руководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, он тоже получил осколочные ранения.
Радиоэлектронное ружье помогло избежать тяжелых последствий, которым пострадавшие успели погасить сигнал дрона и дезориентировать его.
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