Белоусов дал жесткое поручение во время поездки во Владивосток

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил военный городок 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье и потребовал соблюдения сроков реконструкции и строительства. Видеозапись визита публикует в своем Telegram-канале Минобороны России.

На территории военного города сейчас ведется реконструкция и строительство ряда объектов, в том числе шести новых казарм, столовой на тысячу мест, складов для вооружения, а также универсального спортивного тренировочного комплекса.

Андрей Белоусов потребовал ежемесячных отчетов о ходе строительства, а также соблюдение утвержденного графика. Министр обороны РФ также обратил внимание на недопустимость нарушения сроков, подчеркнув, что это является личной ответственностью руководителя организации военно-строительного комплекса.

«Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы все было готово», – отметил Андрей Белоусов.



Он предупредил, что при нарушении сроков будет уголовная ответственность. При этом в рамках первого этапа до 1 декабря 2025 года должны быть возведены три казармы на 400 человек каждая и столовая.

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