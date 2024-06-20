В Нидерландах назвали сроки получения Украиной истребителей F-16

Нидерланды ожидают, что истребители F-16 Fighting Falcon будут поставлены этим летом. Такое заявление сделал командующий военно-воздушными силами Нидерландов Арнуд Столлманн, его слова передает The Guardian.

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«Мы ожидаем, что в какой-то момент этим летом истребители F-16 наконец-то поднимутся в небо над Украиной. Примерно этим летом все выстраивается в линию», — рассказал генерал.



Столлманн добавил, что режим обучения по управлению самолетом был непростым. Он отметил, что в обучении нуждались не только пилоты, но и технические специалисты по обслуживанию истребителей.

В июне глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Вооруженные силы Украины могут совершать удары по России истребителями F-16, переданными Амстердамом.