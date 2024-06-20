Пленные украинцы вынесли на руках тело погибшего российского командира

Военкор Андрей Медведев рассказал о новых подробностях боя, в ходе которого боец спецназа группы "Центр" взял в плен четырех солдат ВСУ.

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Как выяснилось, в тот день группа российских бойцов пошла на штурм опорного пункта ВСУ под руководством опытного и грамотного командира. Закрепившись на опорнике, где и были взяты пленные, он доложил начальству, что вместе со своими бойцами готов удерживать позицию столько, сколько потребуется.

В течение суток российские бойцы вместе со своим командиром оставались на занятом опорном пункте под плотным огнем вражеской артиллерии. В результате обстрела погибли и командир, и его заместитель.

"Ни один боец, обученный ими, не дрогнул. Все держались. Сержанты взяли командование на себя до прихода командира роты", - написал Андрей Медведев в своем Telegram-канале.



По его словам, погибший командир при жизни был награжден тремя медалями "За отвагу".

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Тела командира и его заместителя с занятой под их руководством позиции вынесли на руках украинские пленные, сдавшиеся при штурме опорника.