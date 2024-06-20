Российский военный предупредил о последствиях строительства завода США на Украине

Председатель правления организации «Офицеры России», подполковник в запасе Роман Шкурлатов заявил, что американский военный завод появится в одном из западных регионов Украины и, возможно, будет подземным. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Ранее американская корпорация Northrop Grumman объявила, что займется производством боеприпасов среднего калибра на территории Украины. В будущем производство планируют расширить на танковые боеприпасы 155-миллиметрового калибра. Представитель компании Дэйв Бартелл назвал это первой публично подтвержденной сделкой по строительству американского военного предприятия на Украине.

Шкурлатов считает, что завод появится в самом западном регионе Украины. По его мнению, если США заявили о своих планах, значит, что оборудование для предприятия уже находится на пути на Украину. Он отметил, что подобное производство можно разместить даже под землей, оно будет компактным.

«В дальнейшем оно может быть замаскированно под какой-то логистический объект. Это может вызвать трудности для нас, так как сложнее будет выявить местоположение предприятия и нанести по нему удар», - заявил Шкурлатов.



По его мнению, США знают, что производству будет грозить уничтожение, поэтому вряд ли построят «что-то серьезное и дорогостоящее». Шкурлатов добавил, что наладкой оборудования и менеджментом на предприятии, скорее всего, будут заниматься западные специалисты.