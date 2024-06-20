Над регионами РФ за ночь сбили 15 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за ночь 15 украинских беспилотников, в том числе 6 над Адыгеей. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА - над территорией Краснодарского края, один БПЛА - над территорией Ростовской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области, а также один БПЛА - над территорией Орловской области", - сказали там.