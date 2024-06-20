На Украине сообщили о повреждениях объектов энергоинфраструктуры

«Укрэнерго» сообщила о повреждении оборудования на объектах энергоинфраструктуры
Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях в результате российских ударов на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях.
Информация об этом появилась в Telegram-канале компании.
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Кроме того, были повреждены объекты в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики.
Ранее сообщалось, что объект критической инфраструктуры был повреждён в Винницкой области Украины.
Также в Киеве работала система ПВО.