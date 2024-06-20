Боец ВС РФ почти неделю в одиночку отвлекал ВСУ

Боец штурмового отряда из Забайкалья с позывным Мияги почти неделю отвлекал на себя солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром, чтобы его сослуживцы могли выполнить ключевую боевую задачу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам военнослужащего, ему потребовалось занять брошенные позиции ВСУ возле города. На место он отправился на мотоцикле через минные поля, а украинские войска встретили его шквальным огнем артиллерии, минометов и ударов дронов.

«Я слышал хохлов, они были совсем близко, где-то очень рядом. Я отстреливался от них, от их дронов, прятался как мог и всячески пытался держать внимание на себе», — добавил штурмовик.



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Всю неделю украинские войска пытались выбить бойца с позиций. Мияги считает, что военные ВСУ сами не до конца понимали, что там происходило в реальности и сколько человек находились на месте. После выполнения боевой задачи сослуживцами штурмовик выдвинулся обратно к своему подразделению, но уже пешком.