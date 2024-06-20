Минобороны сообщило об уничтожении блиндажа ВСУ

Расчеты 100-мм противотанковых пушек "Рапира" мотострелкового соединения Западной группировки войск уничтожили личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в блиндажах на сватовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения боевого дежурства расчет беспилотного летательного аппарата обнаружил опорный пункт противника, координаты которого были переданы артиллеристам для дальнейшего его уничтожения. Получив все исходные данные для стрельбы, артиллеристы оперативно навели орудие на цель и выполнили серию выстрелов с закрытой огневой позиции, поразив цели", - говорится в сообщении.



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В ведомстве подчеркнули, что корректировка ударов велась оператором БПЛА. Он же зафиксировал и подтвердил полное уничтожение опорного пункта и личного состава ВСУ.