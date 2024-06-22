В МО РФ сообщили о поражении подразделения ВСУ экипажем вертолета Ка-52М

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил РФ поразил подразделение ВСУ в зоне ответственности Центральной группировки ВС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам", - говорится в сообщении.



После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.