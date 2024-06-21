ПВО отразила массированную атаку ВСУ на три района Краснодарского края

Над Краснодарским краем сбиты несколько беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба оперштаба по Краснодарскому краю. По данным ведомства, Украина предприняла попытку массированной атаки на Темрюкский, Ейский и Северский районы, никто не пострадал. Кроме того, ПВО нейтрализовала дроны над поселком Афипский, разрушений нет.

В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна. Погибших и пострадавших нет. Постояльцев гостиницы эвакуировали. Серьезных разрушений инфраструктуры нет. На месте работают службы экстренного реагирования. Также атака беспилотников была отражена в Ейском районе. Пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет, — написали в оперштабе.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе поселка Афипский в Краснодарском крае прозвучало более десяти взрывов, звуки также слышали жители Ейска. По информации канала, ПВО отразила массированную атаку беспилотников: первые шумы в Афипском раздались примерно в 1:40 ночи, до этого было слышно звук прилета беспилотника. SHOT отмечает, что после нескольких громких хлопков началось возгорание в районе местной ТЭЦ.

До этого глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что на нефтебазе в Тахтамукайском районе республики произошел пожар после атаки беспилотника. Возгорание полностью ликвидировано, никто не пострадал. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.