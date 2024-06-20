МО РФ полностью включилось в процесс производства БПЛА

Помощник президента России Алексей Дюмин заявил, что Минобороны страны полностью включилось в процесс производства беспилотников и наращивает их виды. Об этом информирует РИА Новости.

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Также, по словам Дюмина, отбором, тестированием и поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров занимается «Кулибин-клуб» Народного фронта.

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Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов провёл совещание с помощником президента России Алексеем Дюминым о поставках беспилотников и обучению их использованию в воинских частях.