МО РФ полностью включилось в процесс производства БПЛА

Дюмин: Минобороны России полностью включилось в процесс производства БПЛА
Помощник президента России Алексей Дюмин заявил, что Минобороны страны полностью включилось в процесс производства беспилотников и наращивает их виды. Об этом информирует РИА Новости.
Также, по словам Дюмина, отбором, тестированием и поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров занимается «Кулибин-клуб» Народного фронта.
МО РФ заявило об уничтожении разведывательных БПЛА ВСУ
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов провёл совещание с помощником президента России Алексеем Дюминым о поставках беспилотников и обучению их использованию в воинских частях.