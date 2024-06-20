Признание командира «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) о наличии у украинской стороны заградительных отрядов, которые препятствуют отступлению, показало тяжелое состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом сообщает American Conservative (АС).

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Издание разбирает интервью азовца украинскому телеканалу, во время которого он сообщил, что его подразделение использовали, чтобы не дать членам других частей ВСУ отступить.

«Их приходилось мотивировать. И тогда мой отряд, я тогда был командиром отряда в 500 человек, равномерно разместили по 25-километровой линии», — уточнил герой сюжета.



* Запрещенная в России террористическая организация.