Решение Польши отправить своих военных во Францию является более здравым и безопасным. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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«Вместо Украины Польша отправляет военный контингент в Париж. Решение более здравое и куда более безопасное», — отреагировал Пушков.



Польша отказалась от отправки войск на Украину

Речь идет о решении польского Бюро национальной безопасности отправить 20 военнослужащих в Париж. Солдаты будут обеспечивать безопасность во время Олимпиады во французской столице.

Ранее посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк сказала, что отправка военных на Украину не является красной линией для Эстонии. «Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду, особенно министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного», — заявила она.