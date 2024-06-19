ВС России уничтожили отряд колумбийских наемников в зоне СВО

Целый отряд колумбийских наемников был уничтожен российской армией в Красногоровке. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны" .

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Колумбийцы, воевавшие в составе 59 бригады ВСУ, погибли в мае, однако некрологи в соцсетях стали всплывать недавно. Их перечень выкладывает в последнюю неделю ресурс TrackANaziMerc.

Сейчас удалось установить личности восьми легионеров. Это Карлос Андрес Росеро Эрнандес, Экар Камарго Брито, Уго Альберто Моралес Тике, Нейдер Кордова Гомес, Эсекиэль Иачук Гомес, Хоан Давид Манкильо, Эрнандо Рамирес Альдано, Эдуар Запата Ардила.

Жена одного из наемников жаловалась, что воевать колумбийцам приходится в плохих условиях, командование ВСУ обманывает их с зарплатами и отправляет на опасные задачи.