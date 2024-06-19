ВС США сообщили о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии

Центральное командование ВС США сообщило о нанесении 16 июня авиаудара по территории Сирии, в результате которого был ликвидирован один из главарей террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

© ТАСС/Zuma

"16 июня Центральное командование ВС США нанесло авиаудар по территории Сирии, в результате которого был убит Усама Джамаль Мухаммад Ибрагим эль-Джанаби, один из главарей и пособник "Исламского государства", - говорится в сообщении командования, опубликованном на его странице в X (ранее Twitter).



Отмечается, что его смерть "подорвет способность ИГ проводить террористические атаки".