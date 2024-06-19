Дания окажет военную помощь Украине почти на 161 млн евро

Правительство Дании объявила 19-й пакет военной помощи Украине почти на 161 миллион евро. Об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны Дании.

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Согласно документу, этот пакет предусматривает поддержку украинской оборонной промышленности и иных потребностей Украины, а также заключение ряда различных соглашений по закупкам и пожертвованиям от отраслей оборонной промышленности.

«Украина все еще нуждается в значительной военной поддержке. Благодаря последнему пакету помощи мы предоставляем максимально возможную поддержку для нужд Киева», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.



Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила об опасных последствиях для ФРГ и НАТО в случае сокращения поддержки Украины.