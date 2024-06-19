В ВСУ оценили квалификацию главы ГУР

Уровень начальника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны (МО) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не выше, чем у командира взвода. Об этом заявил майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе, которое доступно на YouTube.

© Lenta.ru

«Как к спецназовцу, у меня к Буданову никогда вопросов не было и не будет. Но в плане стратегического мышления — извини, но образование — командир взвода», — сказал он.



По словам военного, глава ГУР ответственен за большое число провальных операций. Среди прочего он обвинил Буданова в уничтожении украинской «элиты спецназа».

Ранее заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов призвал снизить возраст мобилизации, чтобы омолодить личный состав армии. По его словам, возрастной ценз может быть понижен до 21 года.