Пять стран ЕС подписали договор о приобретении ракет Mistral

Бельгия, Венгрия, Кипр, Франция и Эстония подписали совместный договор на закупку ракетных систем малой дальности Mistral. Об этом 19 июня сообщила эстонская газета Postimees.

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Согласно заявлению генерального директора Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии Магнус-Вальдемара Саара, эта закупка имеет знаковое значение во многих отношениях. По информации газеты, договоренность была заключена на международной оборонной выставке Eurosatory 2024.

«Во-первых, несколько стран — членов ЕС редко совершают совместные закупки, во-вторых, это явное доказательство того, что сложная международная ситуация в области безопаснсоти значительно укрепила союзнические связи и повысила сотрудничество», — сказал Саар.



Как отметила газета, комплексы ПВО Mistral уже много лет находятся на вооружении сил обороны Эстонии. Новая партия ЗРК должна быть поставлена на вооружение прибалтийской республики в течение трех лет.