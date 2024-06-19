В ВСУ призвали снизить возраст мобилизации

На Украине необходимо снизить возраст мобилизации, чтобы омолодить личный состав армии. К изменению возрастной структуры украинских войск призвал в ходе телеинтервью заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Родион Кудряшов, передает ТАСС.

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«Нам нужно вливание свежих молодых мозгов в ВСУ. Сейчас проходит много реформ в применении вооружения на передовой, включая использование FPV-дронов. (...) Я считаю, что возрастной ценз может быть понижен до 21 года», — заявил офицер.



Он добавил, что только молодые люди могут способствовать модернизации тактики боевых действий и внедрению современных технологий на поле боя.

Ранее в Верховной Раде рассказали о необходимости вновь понизить мобилизационный возраст. По словам народного депутата Романа Лозинского, понижение планки до 25 лет было не последним.