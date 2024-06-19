В НАТО оценили сроки появления у Запада гиперзвукового оружия

Странам НАТО потребуются десятилетия для того, чтобы поставить на вооружения гиперзвуковые ракеты. Такое мнение выразила исполнительный директор по прикладным транспортным технологиям научно-технологической организации НАТО Керстин Хьюбер. ТАСС

«Я думаю, что на это понадобится еще 20 лет», — сказала она, добавив, что странам НАТО следует задуматься о совместной работе над гиперзвуковыми технологиями. RT на русском

Ранее в Bloomberg отмечали, что США не сумели достичь цели по развертыванию своей первой батареи гиперзвуковых ракет LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) до октября 2025 года. Газета.Ru