Во Франции выступили против отправки войск на Украину

Лидер правой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выступил против отправки военных на Украину. Как сообщает РИА Новости, на полях военной выставки Eurosatory в Париже он заявил, что такой шаг имел бы трагичные последствия.

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Барделла сказал журналистам, что существуют красные линии, которые пересек президент Франции Эммануэль Макрон. Политик заявил, что не собирается повторять его ошибок, будучи премьер-министром «правительства сожительства», и не станет одобрять отправку войск на Украину.

«Это может иметь трагичные последствия, и я не желаю, чтобы Франция была напрямую вовлечена в конфликт с ядерной державой, что создаст риск для мира на планете и стабильности нашей страны», — добавил он.



Вместе с тем Барделла указал, что не будет пересматривать обязательства Франции по международным договорам, отметив существование «проблемы доверия наших европейских партнеров и наших союзников по НАТО». Он указал, что что не намерен покидать альянс, поскольку это бы ослабило позиции Парижа.

Ранее Макрон заявлял, что не исключает возможной отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а Киев попросит об этом. Он утверждал, что «многие страны» согласились с подобным подходом.