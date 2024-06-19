Польские аэродромы назвали легитимной целью РФ после прибытия F-16

Польские аэродромы в случае базирования на них переданных Украине истребителей F-16 станут легитимной целью для России. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно как минимум 120-130 истребителей F-16. СМИ писали, что первые машины Киев получит в июне-июле. Поставки самолетов Украине обещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. В конце мая в МИД Бельгии заявили, что страна поставит Украине 30 истребителей до 2028 года.

Путин прокомментировал поставки истребителей F-16 для ударов по России

Командующий Вооруженными силами Украины подтвердил, что часть этих машин будет базироваться в Европе, на аэродромах Румынии, Польши и Болгарии, отмечает польское издание.

Союзники Киева рассчитывают, что Москве «не хватит смелости» нанести удар по этим аэродромам, так как это может быть воспринято как нападение на НАТО. Однако президент России Владимир Путин еще в марте этого года предупредил, что российская армия готова атаковать авиабазы за пределами Украины. Таким образом, польские аэродромы в Жешуве, Ласке, Радоме, Повидзе и Кшесине в случае боевых вылетов с них F-16 станут легитимной целью для России, напоминает обозреватель Эугениуш Зинкевич.

«Вашингтону не нужна мирная Европа. В настоящее время идеологи «глубинного государства» в США стараются сделать так, чтобы кровопролития в Европе было еще больше. Это поможет им пережить нынешний внутренний политический и экономический коллапс», - уверен автор статьи.



Ранее бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо заявил о том, что его страна не разрешит Украине использовать свое оружие, в том числе F-16, для ударов вглубь России.