Лидер партии Ле Пен поддержал отправку оружия Украине

Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла поддержал отправку Украине оружия, которое не способно привести к эскалации конфликта. Слова политика передает Bloomberg.

«Я хочу, чтобы Украина имела боеприпасы и оборудование, необходимые ей, чтобы выстоять. Но моя красная линия не изменится: никакого оружия [для Киева], которое может иметь последствия», — отметил однопартиец Марин Ле Пен.



Глава «Нацобъединения» добавил, что его красной линией также является втягивание Франции в военный конфликт с Россией и соучастие в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что «Национальное объединение» в преддверии выборов удалило со своего сайта призыв углубить дипломатические отношения с Россией.