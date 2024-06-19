Российские войска после интенсивных ударов авиации и артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины начали неожиданное наступление, двигаясь от Горловки к Торецку. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Московский комсомолец».

По данным военкоров, на которых сослалась газета, наступление началось накануне по направлению к Нью-Йорку, Северному/Кирово, Южному и Александрополю. Продвижение российских войск «до восточной окраины поселка Пивничное с захватом насосной станции и участка железной дороги глубиной до 1,83 км» подтверждают и украинские паблики.

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В последнюю неделю активизировался фронт на Купянском участке, где наблюдаются значительные передвижения. Российские войска действуют с нескольких направлений, «фактически сужая кольцо обороны противника на левобережье, особенно в районе Изюма», говорится в статье.

При этом военный журналист Геннадий Алехин назвал одной из основных задач севернее Харькова, которая уже выполнена, - «втянуть в бой как можно большее число подразделений противника».

Он также отметил, что авиация «буквально утюжит» склады, командные пункты, пункты временной дислокации вокруг Волчанска, Липцев, правее Липцев и в направлении Золочев- Слатино-Прудянка.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей», подвергавшихся «издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Весной этого года российские войска перешли в наступление в Харьковской области и 11 мая в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов.