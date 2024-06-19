Стало известно число обменов военнопленными между РФ и Украиной

Россия и Украина провели более 40 обменов пленными за время проведения СВО. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова, подчеркнув, что между сторонами ведется сложный диалог. Ura.Ru

«Действительно, процесс (обмена военнопленными. — «Газета.Ru») трудный, но министерство обороны, ФСБ очень много делают для того, чтобы процессы не останавливались. У нас прошло на сегодняшний день более 40 обменов. Мы тоже участвуем в этих процессах, и, к сожалению, должна подтвердить: диалог сложный», — отметила Москалькова. Газета.Ru

Омбудсмен напомнила, что ранее опубликовала список, который содержал имена 430 украинских бойцов. Их Москва готова передать Киеву, получив на тех же условиях своих военнопленных. Однако на Украине это вызвало отрицательную реакцию. «А мне кажется, что, наоборот, очень хорошо, что матери и жены на Украине узнали, что их родные люди живы, что они могут прийти домой», — заключила Москалькова. Lenta.ru