Россия и Украина могут совершить большой обмен военнопленными

Готовится большой обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Готовится большой обмен. 240 на 240. Посредник Саудовская Аравия. Возможно, будет обмен не только солдат, но и политзаключенных», — написал он.



При этом ни российская, ни украинская сторона официально не подтверждали эту информацию.

Днем 19 июня омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что между РФ и Украиной состоялось свыше 40 обменов военнопленными. По ее словам, РФ опубликовала список из 430 пленных военнослужащих, которых она готова передать Украине и получить в ответ на тех же условиях своих военнопленных.

31 мая Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими, с каждой стороны были переданы по 75 человек. Этот обмен состоялся после продолжительной (почти четыре месяца) паузы, когда никаких бойцов не возвращали и не меняли.