Вооруженные силы (ВС) России вступили в бой с элитной Первой президентской бригадой особого назначения Национальной гвардии Украины в Харьковской области Об этом сообщили в министерстве обороны России. Газета.Ru

По заявлению ведомства, в боях с бригадой участвовали подразделения группировки «Запад». Бои на харьковском направлении проходили близ населенных пунктов Петропавловка и Синьковка. Также столкновения этой группировки с украинскими военными произошли в Стельмаховке и Червоной Диброве в Луганской народной республике. Lenta.ru

Отмечается, что ВС РФ ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 124 районах. В это же время российские ПВО сбили 43 украинских беспилотника, 10 снарядов РСЗО HIMARS и три авиационные бомбы Hammer, подчеркнули в МО РФ. Москва24